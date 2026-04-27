El brent supera los 108 dólares pese a la nueva propuesta de negociación de Irán a EEUU

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Madrid, 27 abr (EFE).- El barril de petróleo brent incrementa la subida inicial de este lunes y, poco después de las 10:30 horas, avanza el 2,58 % y se sitúa por encima de los 108 dólares, a pesar de que Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación.

A las 10:30 horas, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 2,58 %, hasta los 108,05 dólares.

No obstante, sobre las 10 horas, ha llegado a revalorizarse con más fuerza, casi un 3 %, hasta un máximo de 108,47 dólares.

El brent mantiene este lunes la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Este lunes sube de nuevo a pesar de que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, se encuentra este lunes en San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Araqchí ha llegado a Rusia después de viajar a Omán y Pakistán este fin de semana, donde el frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó después de que el canciller iraní abandonara Islamabad y Washington cancelara el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. EFE

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