El brent supera los 111 dólares, aunque después se relaja hasta los 110, pendiente de Irán

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Madrid, 28 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio ha incrementado su subida hasta rozar el 3 % y ha superado los 111 dólares, aunque poco después se ha relajado hasta los 110, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado.

A las 7.36 horas de este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, ha llegado hasta los 111,32 dólares el barril, con una subida de casi el 3 %.

No obstante, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.15 horas se relajaba y avanzaba el 1,69 %, hasta los 110,06 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

De esta manera, el brent mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada, ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el sábado que Irán ha presentado una nueva oferta de negociación, aunque advirtió de que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo.

Irán ha denunciado que EE.UU. está actuando como «piratas» y «terroristas» con el bloqueo naval ordenado por Trump.

Asimismo, criticó que ha impulsado un bloqueo marítimo y ha «llevado a cabo acciones ilegales», incluyendo la incautación de buques mercantes iraníes en aguas internacionales y la detención de la tripulación.

Este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE.UU., sube este martes, el 1,54 %, hasta los 97,86 dólares el barril. EFE

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