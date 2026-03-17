El brent vuelve a subir (103,42) conforme se desinfla la idea de escoltas a petroleros

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Londres, 18 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo volvió a subir hoy hasta 103,42 dólares el barril, al desinflarse la idea del presidente Donald Trump de formar una coalición de países que escolte a los petroleros contra ataques en el estratégico estrecho de Ormuz.

Así, el brent recuperó todo lo perdido ayer -cuando cerró en 100,21 dólares- y ganó 3,21 dólares por barril, conforme se aleja la idea de un fin rápido de la guerra contra Irán. EFE

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