El brent vuelve a subir y se coloca en 96 dólares ante la incertidumbre sobre Irán

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Londres, 2 jun (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en agosto subió ligeramente hasta quedar en los 96 dólares, ante la perspectiva de que el acuerdo para finalizar la guerra contra Irán se encuentre aún lejos.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, había cerrado este lunes en 94,98 dólares, con lo que gana 1,02 dólares al cierre de hoy en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense.

Con todo, la subida de hoy es moderada comparada con la de la víspera, cuando el barril avanzó más del 3 %.

El brent inició la semana al alza después de que la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informase de que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Pero hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según XTB, el mercado se inclina por la opción de que Washington y Teherán están a punto de llegar a un acuerdo y que la insistencia de Trump por la diplomacia ha contribuido a contener los precios esta semana.

Pese a ello, aseguran que persisten los riesgos al alza en caso de que fracasen las negociaciones de paz.

En los más de tres meses de conflicto, el precio del brent se ha revalorizado más de un 30 %.

Por su parte, el precio del gas natural TTF registra este martes una caída del 1,58 % con el megavatio/hora a 47,57 euros. EFE

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