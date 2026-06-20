El brexit condenó a tres millones de personas a la extranjería, y aún sufren sus efectos

Compartir

4 minutos

Javier Otazu

Londres, 20 jun (EFE).- El sorprendente triunfo del Brexit hace ya diez años tuvo un impacto que está lejos de haber terminado, y que se manifiesta todavía en la vida de los españoles y europeos en general radicados en el Reino Unido, que de la noche a la mañana supieron que iban a ser extranjeros en un país que ya no se regirá por las normativas de la Unión Europea.

Carlos Soler Montes, que preside la organización de Científicos e investigadores Españoles en el Reino Unido (CERU) relata cómo fue aquel 23 de junio de 2016: él participaba entonces en un congreso de profesores de español en Reading y había llegado con decenas de colegas el día anterior «en un ambiente festivo», listos para celebrar lo que daban por seguro: que se impondría la opción proeuropea.

«Al día siguiente, el congreso parecía un funeral. Nadie podía creer lo que había sucedido», rememora, y da un dato contundente: su asociación de investigadores españoles ha perdido la mitad de sus miembros en estos diez años, debido a que muchos, sobre todo los más jóvenes, han abandonado el Reino Unido y regresado a España, unos por preocupación, otros por decepción.

«Que el Reino Unido vaya a regresar al Erasmus (sistema europeo de intercambio estudiantil) en enero de 2027 después de haberlo abandonado demuestra lo precipitado que ha sido todo -reflexiona Soler-: idas y vueltas, constantes bandazos» en las normas de trabajo y residencia han sido fatales para el Reino Unido: «Este siempre fue un país que atraía mucho talento internacional, y ahora esto ha cambiado por completo», lamenta.

Brexit más covid, la tormenta perfecta La abogada Ana González, del despacho jurídico Wilson Solicitors, se ha especializado en asistir a españoles ‘víctimas’ del Brexit, entre los que se cuentan parejas que de pronto se encontraron con un estatus distinto y tuvieron que casarse precipitadamente, o padres de niños nacidos británicos que amanecieron siendo extranjeros.

El Reino Unido dio cinco años a los europeos para regular su situación -recuerda- pero entonces llegó la pandemia de la covid y sorprendió a muchos en el continente (en una visita familiar en la mayoría de los casos) sin poder completar los trámites migratorios. Fue la tormenta perfecta, reflexiona.

La letrada comprende que para muchos europeos su estatus migratorio no había sido antes del Brexit un tema de preocupación ya que se sentían en el Reino Unido como en cualquier país de Europa donde rige la libertad de movimientos. Eso hizo que muchos se sintieran totalmente desprevenidos.

No es de extrañar que hayan surgido en internet grupos como «The3million» o «Settled» especializados en ofrecer asesoría a los europeos que deben navegar por las procelosas aguas de la burocracia postbrexit, donde todo se complica porque en este país no hay un DNI y porque todos los trámites han pasado a ser exclusivamente digitales.

Ensañamiento con los ‘pobres digitales’

Precisamente, la digitalización administrativa ha dejado en la estacada a buena parte de personas que por edad o por nivel de estudios sufren de atraso digital, recuerdan por su parte fuentes de la embajada española en Londres, donde existe una ‘oficina brexit’ más una consejería laboral para asesorar a los españoles en las inciertas reglas de residencia y ciudadanía.

Por ejemplo: hay sospechas crecientes de que el Gobierno va a aumentar de los cinco años actuales a los diez el periodo mínimo de residencia antes de poder optar a la nacionalidad, lo que ha generado un gran desconcierto entre los 240.000 españoles que cuentan con residencia permanente en el Reino Unido.

Otras reformas legislativas aplicadas tras el brexit están complicando la actividad de las empresas extranjeras: para otorgar un visado de ‘skilled worker’ (trabajador cualificado), el Reino Unido exige un salario bruto mínimo de 41.700 libras (48.372 euros), una cantidad inasumible para algunas compañías que quisieran traer a trabajadores en prácticas. Es una queja creciente en el mundo corporativo.

«Este país, que ya es una isla, no ha dejado de levantar barreras desde el brexit. Parece que su voluntad es aislarse todavía más», resume una fuente diplomática europea. EFE

fjo/vg/av

(vídeo)