El Bribón, patroneado por el rey emérito, gana el campeonato de Europa en el lago Lemán

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Ginebra, 24 jul (EFE).- El velero Bribón, patroneado por el rey emérito don Juan Carlos, logró este viernes el campeonato de Europa en la clase de 6 metros Classic, tras seis jornadas de competición en el lago Lemán, según informó la federación internacional de la categoría.

La victoria permite al Bribón lograr su quinto título europeo, y el tercero consecutivo tras los de Cascais (Portugal) en 2022 y Sanxenxo (España) en 2024, con una tripulación que incluyó a Ross Macdonald y Alejandro Abascal.

La victoria fue muy trabajada ya que a la última jornada de competición llegaban otros tres barcos con posibilidades de acabar primeros en la general: el Mecara suizo, el Erica, con bandera británica, y el Fun francés.

La tripulación del Bribón, embarcación fletada por el Real Club Náutico de Sanxenxo, supo mantener el liderato e imponerse en la manga del viernes, marcada por las exigentes condiciones meteorológicas del Lemán, con vientos débiles y cambiantes.

En la general final acompañaron al Bribón en el podio, con 17 puntos, el Erica patroneado por Violeta Álvarez en segundo lugar, con 18,2 puntos, y el Mecara de Reinhard Suhner con 25,7.

La prueba fue organizada por la Sociedad Náutica de Ginebra. EFE

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