El Bundesbank prevé un estancamiento de la economía alemana en el tercer trimestre

Fráncfort (Alemania), 21 ago (EFE).- El Bundesbank, el banco central de Alemania, prevé un estancamiento de la economía del país en el tercer trimestre del año y considera que se ha reducido algo la incertidumbre tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y EEUU.

Los economistas del Bundesbank dicen en el boletín de agosto, publicado este jueves, que «en el tercer trimestre la actividad económica se podría estancar».

«Con el acuerdo en la disputa comercial entre EEUU y la Unión Europea (UE) puede haber disminuido la incertidumbre sobre los niveles arancelarios», considera el Bundesbank.

No obstante, según el banco central de Alemania, esa incertidumbre es todavía elevada.

La carga aduanera de los exportadores alemanes en EEUU aumentará, si bien será compensada en parte por una demanda más robusta de otras regiones económicas.

En general, la tendencia de la demanda de productos industriales alemanes del extranjero es alcista, consideran los economistas del Bundesbank.

La economía alemana, que se contrajo un 0,1 % en el segundo trimestre de 2025 respecto al anterior, estuvo en recesión en 2023 y 2024.

El Bundesbank destaca que la inflación bajó en Alemania en el segundo trimestre hasta el 2,1 % debido a la caída de los precios de la energía tras el fuerte abaratamiento del petróleo, la apreciación del euro y a que los precios de los servicios no han subido tanto como en trimestres anteriores.

Pero el Bundesbank prevé una subida temporal de la inflación los próximos meses. EFE

aia/jgb

