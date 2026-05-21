El Bundesbank prevé un estancamiento de la economía alemana por la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania), 21 may (EFE).- El Bundesbank, el banco central de Alemania, prevé un estancamiento de la economía alemana en el segundo trimestre, como consecuencia de la guerra en Irán.

El Bundesbank dijo en su boletín económico de mayo, publicado este jueves, que «en el segundo trimestre, los efectos de la guerra en Oriente Medio van a pesar probablemente en la economía alemana de forma más amplia y más notoria».

La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación más elevada lastra el consumo privado y a los proveedores de servicios de consumo.

El Bundesbank recuerda que la confianza del consumidor se ha deteriorado en Alemania significativamente desde el comienzo de la guerra y que las expectativas de ingresos han caído con fuerza en marzo y abril, mientras que las expectativas de precios han subido con fuerza.

La pérdida de poder adquisitivo va a frenar la demanda en la construcción de viviendas, y el aumento de la incertidumbre va a aminorar la producción industrial y la inversión de las empresas, prevén los economistas del Bundesbank.

La inflación subió en Alemania en abril hasta el 2,9 %, debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, y seguirá posiblemente elevada los próximos meses.

Las perspectivas para la inflación dependerán de qué ocurra en Oriente Medio, pero son al alza.

La economía alemana creció en el primer trimestre de este año un 0,3 %, tras haber crecido un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025, impulsada posiblemente por un gasto más elevado del gobierno.

«La economía alemana es más robusta de lo que se esperaba anteriormente» y la industria se muestra robusta con un aumento de la entrada de pedidos en marzo, según los economistas del Bundesbank.

El adelanto de pedidos en anticipación de escasez y de subidas de precios debido a la guerra en Oriente Medio ha contribuido al crecimiento de la economía alemana en el primer trimestre.

El aumento de la actividad en el sector de defensa también ha impulsado a la industria.

No obstante, la utilización de capacidades de la industria es débil, según el Bundesbank. EFE

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