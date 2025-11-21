El Bundesbank ve que Europa está obligada a aumentar el gasto defensa

Fráncfort (Alemania), 21 nov (EFE).- El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Joachim Nagel, dijo este viernes que «Europa está obligada a aumentar notablemente su gasto en defensa» porque aumenta la presión sobre la seguridad europea.

Nagel intervino en el Congreso de Banca Europea y señaló que el comercio internacional se ha vuelto más difícil y por ello el comercio exterior no contribuirá tanto al crecimiento de Europa como en las últimas décadas.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, manifestó la misma idea en ese congreso, un evento financiero organizado por varios bancos y la ciudad de Fráncfort.

Lagarde dijo que las exportaciones, en las que se basaba el crecimiento europeo, ya no son el motor de la economía debido a las tensiones comerciales con EEUU y al aumento de la competitividad global.

Nagel considera que Europa puede aumentar su productividad si simplifica y armoniza la regulación.

Al igual que Lagarde, Nagel también consideró que es necesario simplificar las regulaciones en Europa y que la manera más rápida de hacerlo es instaurar un marco jurídico europeo unificado para las empresas como propone la Comisión Europea (CE) en el «Régimen 28º» (28th Regime).

El problema de la gran diferencia de productividad entre Europa y EEUU es que los mercados de capital europeos están fragmentados y mucho menos desarrollados que los estadounidenses, según el presidente del Bundesbank.

Por ello es más difícil para las empresas en Europa conseguir la financiación que necesitan para crecer. EFE

