El Cádiz anuncia la salida del uruguayo Brian Ocampo y del ecuatoriano Caicedo

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Cádiz (España), 8 jun (EFE).- El Cádiz anunció este lunes la marcha de ocho futbolistas por haber acabado sus contratos o por regresar a sus clubes de origen tras sus periodos de cesión, entre los que destacan el extremo uruguayo Brian Ocampo y el lateral ecuatoriano Alfred Caicedo.

Además, dentro del proceso de reestructuración de la plantilla para la temporada 2026-27 en LaLiga Hypermotion (Segunda División), abandonan el equipo cadista el defensa Pelayo Fernández, el medio Álex Fernández -que ya se despidió la semana pasada en rueda de prensa- y los delanteros Antoñito Cordero, Roger Martí, Lucas Pérez y el hispanomauritano Dawda Cámara.

La mitad de estos futbolistas cumplen contrato con la entidad gaditana y no serán renovados, como son los casos de Álex Fernández, Roger, Lucas Pérez y Ocampo.

El extremo uruguayo, de 26 años, llegó al Cádiz en la temporada 2022-23 en Primera División, procedente del Nacional de Montevideo, y ha disputado en cuatro campañas 95 partidos con el equipo amarillo, en los que ha anotado ocho goles.

El defensa ecuatoriano Caicedo retornará a su club de procedencia, el Racing Genk belga, tras un año de cesión en el que ha jugado 14 partidos con la zamarra cadista.

Los otros tres futbolistas que acaban sus periodos de préstamo son Pelayo (Rayo Vallecano), Cordero (Newcastle) y Dawda Camara (Girona).

EFE

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