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El célebre actor Sam Neill muere a los 78 años en Sídney

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Bangkok, 13 jul (EFE).- El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Parque Jurásico’, entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma «repentina e inesperada» en Sídney, según informó su familia.

«Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida», señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. EFE

mca/hp/jgb

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