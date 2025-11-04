El cólera deja 1.500 muertos en Sudán del Sur desde brote desatado hace un año, dice OMS

2 minutos

Yuba, 4 nov (EFE).- Al menos 1.500 personas han fallecido y más de 100.000 han recibido tratamiento desde que se desató un brote de cólera en nueve de los diez estados de Sudán del Sur en octubre de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo aseguró este martes a EFE el jefe del equipo de preparación y respuesta ante emergencias de la agencia de la ONU en el país africano, Aggrey Bategereza, que igualmente señaló que la respuesta de emergencia nacional ha reducido la extensión de la epidemia a 13 condados de los 55 afectados inicialmente.

Esto supone -explicó- un «hito importante para la salud pública del país», ya que ahora están viendo «los resultados de meses de vacunación, campañas de sensibilización y estrecha coordinación con las autoridades locales […] casi nueve millones de personas han recibido la vacuna contra el cólera, lo que ha desempeñado un papel fundamental para detener la propagación».

También destacó la «dedicación extraordinaria» de los trabajadores sanitarios, que sufren la ausencia de una infraestructura médica sólida y que «operaron en aldeas inundadas y zonas de conflicto, a menudo sin carreteras ni medios de transporte adecuados».

El Ministerio de Salud sursudanés, en colaboración con la OMS, Unicef y otros socios humanitarios, puso en marcha campañas de vacunación de emergencia a principios de 2025 y las concentró en puntos críticos, como los estados de Jonglei, Unity y Alto Nilo, situados en el noreste del país.

Para Bategereza la participación de la comunidad fue de gran importancia: «Trabajamos con jefes, líderes religiosos y maestros que nos ayudaron a difundir información vital. Cuando las personas comprenden cómo se propaga el cólera, la prevención se convierte en parte de la vida cotidiana».

Pero advirtió de que se «debe permanecer alerta», ya que el cólera «prospera donde hay agua insalubre y malas condiciones de saneamiento. Mantener el acceso al agua potable es la verdadera solución a largo plazo».

El funcionario de la OMS se mostró optimista respecto a la posibilidad de que Sudán del Sur pueda eliminar pronto el brote por completo.

«Estamos pasando de la crisis al control, y hacia una prevención duradera», zanjó. EFE

