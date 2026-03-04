El cónyuge de una diputada laborista británica, arrestado por presunto espionaje para China

La policía británica arrestó el miércoles a tres hombres sospechosos de espionaje para China, entre ellos el cónyuge de una diputada laborista, en un nuevo caso embarazoso para el gobierno de Keir Starmer, criticado por su falta de firmeza con Pekín.

David Taylor, cónyuge de la diputada escocesa Joani Reid, figura entre los tres arrestados por la policía británica, en el marco de una investigación realizada por la sección antiterrorista en Inglaterra y Gales.

Taylor, de 39 años, figura como gestor de intereses en la declaración oficial de actividades de Reid.

Según su perfil en LinkedIn, Taylor trabaja para Asia House, un centro de estudios especializado en Asia.

Tras el anuncio en el Parlamento de los arrestos, por el ministro encargado de Seguridad, Dan Jarvis, la diputada escocesa difundió un comunicado distanciándose del trabajo de su esposo.

«No estoy involucrada en las actividades profesionales de mi esposo, y ni yo ni mis hijos estamos implicados en esta investigación», subrayó Reid.

«Nunca he visto nada que me haga sospechar que mi esposo haya infringido la ley. Desde que soy diputada no he conocido a empresarios, diplomáticos o funcionarios chinos, ni he transmitido ninguna preocupación a ministros o a cualquier otra persona en nombre de intereses chinos», añadió.

La jefa de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, afirmó que uno de los otros dos hombres arrestados es «el cónyuge de una exdiputada laborista», sin nombrarlo, en un video difundido en X.

Si se confirmaran las afirmaciones de Badenoch, ello haría que el caso resultara más incómodo para Keir Starmer.

La policía londinense dio muy poca información sobre la naturaleza de la investigación que condujo a los tres arrestos, precisando únicamente su edad y los lugares de detención, uno en Londres y dos en Gales.

El ministro encargado de Seguridad, Dan Jarvis, declaró ante el Parlamento que los arrestos muestran la determinación del gobierno de Starmer de «combatir las injerencias» de estados extranjeros, en particular de China.

Las críticas contra el gobierno británico y sus relaciones con el país asiático se intensificaron tras la luz verde otorgada en enero para la construcción de una superembajada china en Londres, alimentando los temores de espionaje.

A eso se unió el viaje posterior de Keir Starmer a China, el primero de un dirigente británico desde 2018.

En 2023, Londres había acusado a Pekín de tener «puestos de policía secretos» en el Reino Unido, supuestamente encargados de intimidar a opositores y a fugitivos económicos.

China negó la existencia de dichos puestos.

