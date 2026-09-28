El C.Europa acepta la propuesta de debate sobre Ceuta pero modifica la ponencia

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París, 28 sep (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatirá este martes la situación creada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado, aunque con un planteamiento diferente al inicialmente solicitado por el Partido Popular Europeo (PPE).

La mesa de la asamblea aceptó este lunes la propuesta de urgencia de los populares de incluir un debate sobre Ceuta durante la ronda de otoño de la APCE durante su primera sesión, y fue programada para este martes por la mañana.

La propuesta inicial del PPE se titulaba «Ceuta atacada: la migración como arma y el fracaso del Gobierno», pero finalmente la mesa adoptó una denominación diferente: «Solidaridad con Ceuta: un test para Europa».

La mesa también aceptó otra propuesta de urgencia relativa al retroceso de los derechos LGBTI en Turquía, que será debatida en la sesión de tarde del martes con el título «Represión y ataques dirigidos contra militantes LGBTI en Turquía». EFE

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