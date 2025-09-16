El C.Europa critica las insuficiencias francesas en la lucha contra la violencia de género

París, 16 sep (EFE).- El Consejo de Europa critica las «insuficiencias» en la legislación y en las políticas de Francia contra la violencia de género y pide que se refuerce la respuesta policial y judicial con esfuerzos en las investigaciones y en la recopilación de pruebas.

En un informe publicado este martes, un grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de la supervisión del llamado ‘Convenio de Estambul’ reclama en particular que Francia adopte una definición de la violencia de género «basada en la ausencia del libre consentimiento de la víctima».

Una cuestión que fue objeto de debate en Francia el pasado otoño con ocasión del juicio por las violaciones sufridas por Gisèle Pelicot por parte de su exmarido y de decenas de hombres a los que éste invitaba para que abusaran de ella cuando estaba inconsciente por efecto de las drogas que le administraba.

Entonces se planteó la conveniencia de modificar la definición del delito de violación, que actualmente no hace referencia de forma explícita a la ausencia de consentimiento, algo que ya había sido objeto anteriormente de proposiciones parlamentarias.

En el documento del Consejo de Europa también se pide a las autoridades francesas que mejoren la financiación y la evaluación de sus políticas contra la violencia de género para tener en cuenta las situaciones de discriminación en que muchas de ellas se encuentran, en particular las migrantes y refugiadas.

Para eso, la reclamación es que las asociaciones que les prestan asistencia tengan medios suficientes.

Los expertos insisten en que todas las mujeres víctimas de violencia de género deben tener acceso a un examen forense, a un acompañamiento psicológico «a corto y a largo plazo», y a recibir consejos de profesionales calificados.

Igualmente reclaman atención para la violencia de la que pueden ser víctimas las mujeres con minusvalías, incluso las que viven en residencias.

El Consejo de Europa demanda «medidas suplementarias» para la seguridad de las mujeres víctimas de violencia sexual y para sus hijos cuando se tomen decisiones sobre los derechos de visita de estos últimos.

Así como «un marco legislativo reforzado» para prohibir la mediación obligatoria en casos de violencia contra la mujer. EFE

