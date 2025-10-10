El C.Europa dice que la lucha por la democracia de Machado es también una lucha por la paz

París, 10 oct (EFE).- El Consejo de Europa felicitó este viernes a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, que en su opinión confirma que la acción por la democracia de la líder de la oposición venezolana «es también una lucha por la paz».

El Consejo de Europa recordó, en un comunicado, que en 2024 su Asamblea Parlamentaria le concedió su Premio de Derechos Humanos Václav Havel «por su incansable lucha en defensa de los derechos democráticos de su pueblo», con lo que se convirtió en la primera latinoamericana en recibir esa distinción.

El organismo paneuropeo destacó también que el Comité Nobel haya hecho hincapié en que es «uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos».

Asimismo, se congratuló de que el Nobel haya elogiado la labor de Machado para lograr «una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

