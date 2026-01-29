El C.Europa pide que se retire la acusación contra el alcalde de Budapest por el Orgullo

2 minutos

París, 29 ene (EFE).- El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa reclamó este jueves que se retiren las acusaciones de la Fiscalía húngara contra el alcalde de Budapest, Gergely Karáncsony por haber organizado la Marcha del Orgullo en junio pasado pese a la prohibición del Gobierno.

Marc Cools, presidente de este órgano que representa a los municipios y las regiones del Consejo de Europa -cuyo objetivo es proteger la democracia y los derechos humanos- condenó «firmemente» las acusaciones contra Karáncsony en un comunicado en que instó a las autoridades húngaras a que retiren los cargos que se han presentado en su contra.

El Congreso de Poderes Locales y Regionales, a través de su ponente permanente, Gudrun Mosler-Törnström, ya le había manifestado su apoyo en Budapest al alcalde en junio, en víspera de la Marcha del Orgullo y el rechazo a las normativas del Ejecutivo ultranacionalista para impedirla.

Mosler-Törnström subrayó entonces que las constituciones y las legislaciones nacionales no pueden ser utilizadas para «violar los derechos humanos de los ciudadanos», en este caso los de las personas LGTBI, y más en concreto su libertad de expresión y de reunión.

En octubre, Karácsony intervino en la sesión de este organismo del Consejo de Europa en Estrasburgo y dijo que la Marcha del Orgullo había sido un «acto de resistencia cívica».

El Congreso de Poderes Locales y Regionales señaló que sigue de cerca la situación de los miembros de la comunidad LGTBI en Europa, y que en su próxima sesión se debatirá un informe sobre su libertad de expresión y de reunión.

La Fiscalía pide que se multe a Karácsony, por un importe no especificado, por ignorar la orden policial que prohibía la Marcha del Orgullo, en la que participaron entre 200.000 y 400.000 personas.

Desde que llegó al poder en 2002 el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha promovido legislaciones que han ido limitando cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI.

El partido de Orbán, el Fidesz, promovió en marzo y abril de 2025 una serie de enmiendas legales y constitucionales para prohibir la 30 edición de la Marcha del Orgullo en Budapest, con el argumento de que era un peligro para el «desarrollo adecuado» de los menores.

Pese a las amenazas de multas a los participantes, la de junio fue la más multitudinaria de todas las que se han organizado en Hungría y la mayor movilización por los derechos humanos en el país desde la caída del Telón de Acero. EFE

