El C.Europa se decanta a favor de elección por los jueces de vocales judiciales del CGPJ

1 minuto

París, 13 oct (EFE).- La Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, se decanta claramente por que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos únicamente por los jueces, aunque ante el riesgo de politización de esa vía propone varias medidas para evitarlo.

En el dictamen que le pidió el propio CGPJ para la reforma del sistema de elección, publicado este lunes, la Comisión de Venecia deja claro que la otra opción que se le planteaba, la de que la elección final de esos vocales judiciales correspondiera al Parlamento incumple los estándares europeos.

Los expertos europeos replican a los que han advertido del riesgo de politización a través de las asociaciones de magistrados si no hay intervención del Parlamento que es precisamente esa implicación del Parlamento la que acrecienta esos riesgos, a la vista de la experiencia de los últimos 40 años en España.

«La elección por el Parlamento de los vocales judiciales del CGPJ -señala- ha creado y fortalecido los vínculos entre las asociaciones judiciales y la esfera política, y eso se mantendría», dice. EFE

ac/cat/rf