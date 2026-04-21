El Cabildo de Lanzarote queda finalista en los premios europeos de Inclusión y Diversidad

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El Cabildo de Lanzarote quedó finalista en los premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad, unos galardones entregados este martes en Bruselas que reconocen la labor de una ciudad o región de la Unión Europea (UE) en estos ámbitos y que buscan servir de ejemplo para otras urbes de la UE.

Estos reconocimientos también premian las mejores prácticas que promueven la diversidad -en términos de género, edad, discapacidad, identidad LGBTIQ+, religión o creencias y origen racial o étnico- como fuente de riqueza e innovación, contribuyen a políticas y sistemas inclusivos y fomentan un sentimiento de pertenencia para todos sus ciudadanos.

Una de las dos categorías en las que competía, la de ‘Construyendo un mercado laboral inclusivo y para todos’, la ganó la ciudad española de Errenterria (norte), mientras que en segunda posición se situó la localidad de Orio (norte de España).

También participaba en la de ‘Administraciones locales con más de 50.000 habitantes, por sus políticas innovadoras y su compromiso con la igualdad’, cuyo primer premio recayó en el distrito de Józsefváros de la ciudad de Budapest (Hungría).

A pesar de no haber sido premiado, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Bethancort García, se mostró satisfecho por haber sido nominado en dos de las tres categorías, y expresó su satisfacción por «destinar fondos a ese empleo inclusivo, el sacar líneas exclusivas de planes de empleo inclusivos, el intentar vincular protección del territorio con empleo con ese empleo inclusivo y en dar oportunidades a través del empleo», algo que consideró «fundamental».

«Nadie se ve más realizado si no a través del empleo», añadió en declaraciones a EFE.

En la misma línea se situó el representante del Ejecutivo insular, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, que sostuvo que las nominaciones son «un espaldarazo a las políticas que desde el cabildo de Lanzarote se vienen haciendo y, por otro lado, a una línea de trabajo que desde el gobierno de Canarias se ha impulsado en todas y en cada una de las islas».

Para la consejera de Educación, Formación y Empleo Inclusivo del Cabildo, María Ascensión Toledo Hernández, la inclusión que se premia «no es real si no existe una incorporación laboral real», por lo que el poder aspirar a estos reconocimientos «es un impulso al trabajo realizado desde hace tiempo» que se basa en «conectar lo social con lo personal».

Uno de los grandes responsables del trabajo en materia de inclusión es el consejero de la rama, Marciano Acuña Betancort, que manifestó que «la diversidad y la inclusión forman parte de nuestro trabajo diario, un trabajo transversal que reúne a muchas áreas, reúne a todos los sectores» con los que el Cabildo de Lanzarote tiene competencias.

En Lanzarote, el presupuesto destinado a Bienestar Social supera los 50 millones de euros, lo que supone «aproximadamente un 40 % del presupuesto total», afirmó la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, que dijo que las nominaciones son «un orgullo».

Este reconocimiento es, además, un impulso para el sector turístico, muy importante en la zona, ya que «la imagen que se transmite como destino inclusivo y diverso hoy en día tiene un gran reconocimiento, un gran predicamento en los mercados internacionales por la vocación humanitaria, por la vocación de inclusión que eso representa», explicó el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández.

La entrega de premios celebrada hoy marca, además, el inicio del Mes Europeo de la Diversidad de 2026, que se centra en promover y reforzar los mercados de trabajo y los lugares de trabajo inclusivos, a fin de garantizar que la igualdad de trato se convierta en una realidad para todos. EFE

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