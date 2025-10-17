El CAC-40 amortigua sus pérdidas (-0,18 %) gracias a unas declaraciones de Trump

1 minuto

París, 17 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, amortiguó este viernes sus pérdidas (-0,18 %) gracias a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con un discurso menos severo respecto a los aranceles a China, que compensaron la inquietud inicial de la jornada por los resultados de dos bancos regionales de EE.UU.

El CAC-40 se mantiene por encima los 8.000 puntos, en 8.174,20, con 24 valores a la baja y 16 al alza. Semanalmente, la plaza parisina ha subido un 3,2 %.

Lideraron las caídas los bancos Société Générale (-5,10 %), BNP Paribas (-3,96 %) y la empresa equipos de tecnologías de defensa Thales (-3,31 %).

Entre las subidas, destacó el fabricante de lentes francoitaliano EssilorLuxoticca, que se disparó el 12,98 % gracias al lanzamiento de sus nuevas gafas conectadas. EFE

atc/psh