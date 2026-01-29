El CAC-40 avanza un modesto 0,06 % al desinflarse la subida en la parte final del día

1 minuto

París, 29 ene (EFE).- La Bolsa de París vivió este jueves una jornada de subida durante toda la sesión, de la mano en particular de la petrolera TotalEnergies, pero en la última parte el ascenso se fue desinflando y el índice general terminó con un avance modesto del 0,06 %.

Al final, después de un día de elevada actividad en que cambiaron de manos activos por valor de 4.258 millones de euros, el CAC-40 finalizó en 8.071,36 puntos.

En una semana el mercado francés ha retrocedido un 0,84 % y desde el 1 de enero un 0,85 %.

TotalEnergies fue uno de los protagonistas del parqué, ya que gracias a la subida del precio del petróleo se estuvo apreciando durante toda la jornada y terminó ganando un 1,37 %.

Avanzaron en el CAC-40 los fabricantes de material eléctrico Schneider Electric (2,57 %) y Legrand (2,14 %) y el grupo de cosméticos L’Oréal (2,01 %).

En el otro extremo el laboratorio de análisis Eurofins sufrió el mayor retroceso del selectivo francés (-6,26 %), seguido del fabricante de microchips STMicroelectronics (-5,75 %), el grupo de programas para las empresas Dassault Systèmes (-4,26 %) y la sociedad de servicios y consejo Capgemini (-2,78 %). EFE

ac/psh