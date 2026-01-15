El CAC-40 baja el 0,21 % al cierre en su cuarta sesión consecutiva de pérdidas

1 minuto

París, 15 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, bajó este jueves el 0,21 %, hasta los 8.313,12 puntos, arrastrado por títulos del sector del lujo como Kering y LVMH, por lo que la plaza parisina suma su cuarta jornada con pérdidas.

De entre los 40 componentes del índice, 22 cerraron en verde y 18, en rojo.

Los grupos de lujo Kering (-3,16 %) y LVMH (-1,91 %) presionaron el índice a la baja, así como Thales, firma del sector de la defensa que retrocedió el 3,04 %.

Los fabricantes de automóviles Stellantis (-1,29 %) y Renault (-1,23 %) también destacaron entre las caídas.

Evitaron mayores pérdidas valores como la certificadora Bureau Veritas (1,78 %) y el grupo industrial Schneider Electric (1,39 %). EFE

atc/rcf