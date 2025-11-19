El CAC-40 baja un 0,18 % en la quinta jornada consecutiva de caída por las tecnológicas

2 minutos

París, 19 nov (EFE).- La Bolsa de París vivió este miércoles la quinta jornada consecutiva de caídas de su índice general, en este caso un 0,18 %, ante una percepción general en el mercado de una valoración excesiva de las tecnológicas, que podría cambiar una vez que se conozcan los resultados de Nvidia.

El CAC-40 comenzó la jornada ligeramente por debajo de los 7.967,93 puntos del cierre del martes pero durante la primera parte de la mañana ese descenso se agravó y llegó en menos de una hora a 7.919,36 puntos, que sería el mínimo del día.

El indicador remontó poco después de mediodía, se situó en positivo, superó el umbral simbólico de los 8.000 puntos y alcanzó a media tarde un techo de 8.005,75 puntos.

En la última hora de intercambios, la situación se invirtió de nuevo y el CAC descendió hasta 7.953,77 puntos al cierre en una sesión de actividad intermedia en que se negociaron títulos por valor de 3.230 millones de euros.

En una semana, las pérdidas del selectivo francés han alcanzado un 3,19 % y en el último mes el balance es también negativo (-2,77 %).

Desde comienzos de año, sin embargo, el parqué parisino sigue acumulando ganancias del 8,10 %.

Por lo que se refiere a los valores del selectivo, el que más sufrió fue el grupo de lujo Kering (-4,21 %), después de que se filtrara una nota de su consejero delegado, Luca de Meo, en la que subraya la necesidad de que la empresa reduzca su dependencia respecto a su marca estrella Gucci y siga con la reducción de su red de tiendas para ponerse en una dinámica de crecimiento.

Igualmente fueron significativos los descensos de la compañía de electrónica de aeronáutica y defensa Thales (-2,47 %), la farmacéutica Sanofi (-1,87 %), la energética Engie (-1,69 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (-1,29 %).

Fuera del CAC-40, Vivendi se desplomó un 13 % después de que el diario Le Monde revelara que su primer accionista, Bolloré, podría quedar exonerado de la obligación de indemnizar a los minoritarios en el contencioso que los enfrenta ante la Justicia.

En el otro extremo, la siderúrgica ArcelorMittal se revalorizó un 2,83 %, la sociedad de materiales de construcción Saint Gobain un 1,65 %, la cadena hotelera Accor un 1,11 % y el fabricante de material eléctrico Legrand un 1,06 %. EFE

ac/fpa