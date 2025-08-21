El CAC 40 baja un 0,44 % tras la confirmación de los aranceles de EE.UU. a la UE

París, 21 ago (EFE).- La Bolsa de París cerró este jueves con pérdidas moderadas, y el CAC 40 bajó un 0,44 %, después de que la Unión Europea y Estados Unidos confirmaron hoy por escrito que Washington aplicará un arancel máximo del 15 % a los productos europeos.

El principal índice del mercado parisino, que se mantuvo en el rojo de las pérdidas durante toda la sesión, terminó en 7.938,29 puntos al toque de campana que marcó el cierre.

Los valores más afectados por los descensos fueron algunos de los más dependientes de las exportaciones al gigante norteamericano, como Pernod Ricard (-1,70 %), después de que vinos y licores no quedaron exentos del arancel estadounidense, o Stellantis (-1,57 %).

El sector del lujo también se vio afectados, con descensos para LVMH (-1,73 %), Hermes (1,57 %) y L’Oreal (-1,48 %).

Entre las subidas, destacaron Safran (1,14 %), STMicroelectronics (1,08 %) y Airbus (0,99 %). EFE

