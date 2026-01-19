El CAC-40 cae el 1,78 % ante el temor a una guerra de aranceles con EE.UU.

París, 19 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este lunes el 1,78 %, hasta los 8.112,02 puntos, ante el temor de una guerra arancelaria entre la UE y Estados Unidos.

Se trata de la quinta sesión que el CAC-40 termina en negativo. De entre los 40 componentes del índice, 33 cerraron en rojo, uno sin cambios y seis en verde.

Los grupos de lujo Kering (-4,10 %) y LVMH (-4,33 %), especialmente sensibles a una posible guerra de aranceles con EE.UU., presionaron a la plaza parisina, así como el fabricante de semiconductores STMicrolectronics (-4,81 %).

También cerró con notables pérdidas otro título del sector del lujo, Hermès (-3,52 %), así como el fabricante aeronaútico europeo Airbus (-3,22 %).

Una de las pocas firmas que evitó el terreno negativo fue la del sector de la Defensa Thales, que aumentó el 1,07 %. EFE

