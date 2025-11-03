El CAC-40 cae un 0,14 %, pero salva los 8.100 puntos

París, 3 nov (EFE).- Hoy se vivió una jornada en dos capítulos en la Bolsa de París, que, tras comenzar con buenos auspicios su primer día de noviembre, cayó al terreno de las pérdidas y su selectivo CAC-40 acabó con una bajada del 0,14 %, aunque salvó los 8.100 puntos.

El buen comportamiento de los valores ligados al motor no sirvió para salvar el día y el indicador de referencia, que en una jornada con pocas transacciones acabó en los 8.019,79 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 2.800 millones de euros.

El grupo inversor Edenred se hizo con la cabeza del selectivo, con una subida del 2,41 %, por delante del grupo automovilístico Renault, que se apuntó un 2,23 % y tiró del sector, en el que el fabricante de neumáticos Michelin subió un 1,48 %.

En el otro extremo se situó la tecnológica Capgemini con una caída del 2,85 %, seguida del banco BNP Paribas, que se dejó un 1,58 %, y del grupo sanitario Eurofins, que perdió un 1,57 %. EFE

