El CAC-40 cede un 0,27 % en una jornada marcada por los resultados trimestrales

París, 28 oct (EFE).- La Bolsa de París se mantuvo este martes en la tónica de oscilaciones limitadas de los últimos días y su índice general terminó con una caída del 0,27 %, marcada sobre todo por la presentación de resultados trimestrales de algunas grandes empresas.

El CAC-40 comenzó ligeramente a la baja pero en poco más de una hora se situó por encima de los 8.239,18 puntos del cierre del lunes.

No obstante, ese recorrido positivo, pues llegó a un techo de 8.243,64 puntos, duró apenas unos minutos y durante el resto de la jornada el indicador de tendencia cotizó a la baja.

Durante la tarde, la caída fue moderada y el CAC llegó a tocar suelo en 8.204,01 puntos a menos de una hora del cierre, que quedó en 8.216,58 en un día de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.136 millones de euros.

En una semana, el parqué parisino ha cedido un 0,60 %, pero en el último mes acumula ganancias del 4,17 % y desde comienzos de año la progresión es del 11,23 %.

Las empresas protagonistas fueron, sobre todo, las que presentaron resultados y en particular el banco BNP Paribas, que sufrió el mayor descenso del CAC-40, un 3,45 %.

BNP Paribas, que obtuvo 3.044 millones de euros de beneficios en el tercer trimestre, un aumento del 6,1 % respecto al mismo periodo de 2024, se reafirmó en su objetivo de conseguir más de 12.200 millones en el conjunto del ejercicio 2025.

Las otras caídas más pronunciadas del selectivo fueron las del grupo de concesiones y construcción Vinci (-2,17 %), la sociedad de programas informáticos Dassault Systèmes (-1,73 %) y el gigante de los cosméticos L’Oréal (-1,38 %).

En el extremo opuesto, la empresa de sistemas de pagos Edenred marcó el mayor ascenso (3,23 %), seguida de los fabricantes automovilísticos Renault (1,76 %) y Stellantis (1,61 %) y de la consultora y sociedad de informática Capgemini (1,48 %). EFE

