El CAC-40 cede un 0,32 % ante la perspectiva de una subida de tipos de la Fed

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París, 5 jun (EFE).- La Bolsa de París vivió este viernes una jornada de altibajos y su índice general terminó con una caída del 0,32 % ante la perspectiva de una subida de tipos de la Reserva Federal estadounidense ante un comportamiento del empleo mejor de lo esperado.

El CAC-40 comenzó el día muy poco por encima de los 8.244,29 puntos del cierre del jueves, pero al cabo de menos de media hora pasó puntualmente a territorio negativo y volvió a hacerlo una hora más tarde.

Desde el final de la mañana el indicador estuvo orientado al alza y a primera hora del día llegó a lo que sería el techo de la jornada, con 8.296,01 puntos.

La situación cambió por la tarde cuando se conocieron las cifras del mercado laboral en Estados Unidos en mayo, con la creación de 172.000 empleos, muchos más de los que se habían anticipado.

Además, se revisaron al alza las estadísticas de marzo y abril, lo que significa que el incremento en los tres últimos meses es el más elevado en dos años y eso ha acrecentado la impresión de que la Reserva Federal se decantará por elevar el precio del dinero.

El mercado francés reaccionó con una inflexión que se tradujo en una orientación a la baja en las dos últimas horas de intercambio y el índice cerró en 8.218,24 puntos, lo que significa que en una semana ha conseguido mantener un alza del 0,47 %.

En el último mes el CAC-40 se ha revalorizado un 1,93 % y desde el 1 de enero un 0,84 %.

La sesión de este viernes tuvo un nivel de actividad media, con 3.726 millones de euros de activos que cambiaron de manos.

En el frente de los valores, el fabricante de semiconductores STMicroelectronics sufrió el mayor varapalo del selectivo (-5,85 %) afectado por el movimiento general en el sector de realización de beneficios acumulados en los días precedentes.

Igualmente se llevaron recortes significativos el gigante siderúrgico ArcelorMittal (-4,70 %), el fabricante de material eléctrico Schneider Electric (-4,54 %) y el constructor automovilístico Stellantis (-3,02 %).

En el otro extremo, el gigante del lujo Hermès se apuntó la mayor revalorización (2,31 %), seguido del grupo de distribución Carrefour (2,00 %), de la farmacéutica Sanofi (1,98 %) y de la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (1,60 %). EFE

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