El CAC-40 cierra a la baja (-0,67 %) pendiente del nuevo ultimátum de Trump

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París, 7 abr (EFE).- La Bolsa de París terminó este lunes la jornada con una leve bajada del 0,67 %, tras cuatro días de cierre por las vacaciones de Pascua, y pendiente del nuevo ultimátum lanzado a Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El principal indicador, el CAC-40, terminó marcando 7.908,74 puntos en un martes animado en el que cambiaron de manos títulos por valor de 4.156 millones de euros.

El ultimátum de Trump a Irán para que acepte un alto el fuego y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz vence la próxima madrugada a las 2:00 hora de París. Si Washington y Teherán no llegan a un acuerdo para entonces, el país podría ser destruido «en una sola noche», declaró el presidente estadounidense.

Entre los valores que sufrieron los efectos de esta situación se encontraron los de los grupos automovilísticos Stellantis (-3,77 %) y Renault (-2,26 %), así como el del lujo Kering (-2,83 %) y el farmacéutico Sanofi (-2,51 %).

Por contra, escaparon a las pérdidas el grupo de electrónica Stmicroelectronics (+4,18 %), el de publicidad Publicis Group (+1,13 %) o el de telecomunicaciones Orange (+0,61 %). EFE

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