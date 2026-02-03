El CAC-40 cierra con una caída mínima del 0,02 % en una jornada sin tendencia clara

París, 3 feb (EFE).- La Bolsa de París puso fin este martes a un ciclo de tres sesiones consecutivas de subida con una caída mínima del 0,02 % del índice general en una jornada con pocas oscilaciones y sin una tendencia clara.

El CAC-40 finalizó en 8.179,50 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés todavía acumula un incremento del 0,59 %, pero en el último mes ha cedido un 0,19 %. En un año, se ha revalorizado un 2,89 %.

Los operadores se mantuvieron muy atentos a la evolución de los grandes grupos tecnológicos en Estados Unidos ante la presentación de los resultados anuales de varios de ellos.

En el CAC-40, los protagonistas a la baja fueron Publicis, que sufrió un bajón del 9,24 % tras comunicar unas perspectivas financieras para este año consideradas decepcionantes por los inversores, y Capgemini, que sufrió un recorte del 9, %, castigada por la percepción de que su actividad puede verse afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial.

También experimentaron bajadas severas el fabricante automovilístico Renault (-4,17 %), el operador de mercados Euronext (-3,96 %) y la sociedad de programas para las empresas (-3,54 %).

En el otro extremo, las subidas más marcadas fueron las del fabricante de neumáticos Michelin (2,61 %), la compañía energética Engie (2,28 %), la sociedad de materiales de construcción Saint Gobain (2,18 %) y la empresa de bebidas y licores Pernod Ricard (2,15 %). EFE

