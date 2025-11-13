El CAC-40 cierra con una ligera caída del 0,11 %

2 minutos

París, 13 nov (EFE).- La Bolsa de París puso fin este jueves a un ciclo de tres jornadas de subidas consecutivas y, después de marcar un nuevo pico histórico por la mañana, terminó con una ligera caída del 0,11 % en su índice general.

El CAC-40, que ya había logrado la víspera un récord histórico, comenzó la sesión al alza y por la mañana en apenas una hora llegó a su techo histórico con 8.314,23 puntos.

Finalmente cerró en los 8.232,49 puntos una sesión de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.430 millones de euros.

Pese a esta inflexión de última hora, el CAC-40 ha subido un 3,34 % en la última semana y acumula ganancias del 11,51 % desde que empezó el año.

Por lo que respecta a los valores del indicador de tendencia, las mayores subidas correspondieron al grupo de lujo Kering (2,29 %), seguido de la compañía de distribución Carrefour (2,08 %), que el miércoles anunció la entrada en su capital como accionista de referencia de la familia Saadé, propietaria de la naviera CMA CGM.

Las otras empresas que experimentaron los mayores avances del día fueron el banco Crédit Agricole (1,88 %), la sociedad de construcción y concesiones Bouygues (1,70 %) y el gigante petrolero TotalEnergies (1,61 %).

En el otro extremo, el mayor varapalo se lo llevó la empresa de sistemas de pagos Edenred (-3,39 %), seguido de los fabricantes de material eléctrico Legrand (-2,13 %) y Schneider Electric (-1,86 %), de la sociedad de licores y bebidas Pernod Ricard (-1,70 %) y de la compañía de lujo Hermès (-1,64 %). EFE

ac/psh