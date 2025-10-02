The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
El CAC-40 cierra con una nítida subida (+1,13 %) y enlaza cinco sesiones en verde

París, 2 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este jueves la sesión al alza (+1,13 %), por lo que enlaza su quinta sesión consecutiva en verde y logra rebasar los 8.000 puntos, umbral que no superaba desde el pasado marzo.

El CAC-40 cerró en los 8.056,63 puntos, con 29 valores al alza y 11, a la baja, empujado por las subidas del fabricante de automóviles Stellantis (+8,33 %), el grupo de lujo LVMH (+3,61 %) y la empresa de armamento y defensa Thales (+3,41 %).

Stellantis se disparó gracias al anuncio este jueves de sus ventas en Estados Unidos en septiembre (+16 % respecto al mismo mes de 2024) y en el tercer trimestre de 2025 (+6 % respecto al periodo homólogo de 2024), que han sorprendido a los inversores.

Evitaron mayores subidas componentes como TotalEnergies cerró a la baja (-1,18 %) y como la empresa de telecomunicaciones Orange (-1,24 %), lastrada por un análisis financiero desfavorable. EFE

atc/pddp

