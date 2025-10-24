El CAC-40 cierra en equilibrio en medio de las amenazas de moción de censura al Gobierno

1 minuto

París, 24 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes en equilibrio (0,00 %), en medio de la amenaza de moción de censura al Gobierno francés por parte del Partido Socialista (PS).

De entre los 40 títulos, 20 terminaron en rojo, uno sin cambios y 19 cotizaron en verde. El CAC-40 se manutuvo prácticamente como en la víspera y perdió solo 0,15 puntos, hasta los 8.225,63 enteros. Semanalmente, la plaza parisina subió el 0,63 %.

Aunque la Bolsa parisina cerró en contracorriente respecto a la subida de ciertos índices europeos y estadounidenses, logró recuperar posiciones durante la jornada gracias a unas cifras de inflación de EE.UU. menos altas de lo previsto.

Lideró las caídas en el CAC-40 Kering (-3,86 %) y la empresa aeroespacial y de Defensa Thales (-2,80 %), seguida por la concesionaria de infraestructuras Vinci (-1,99 %).

En la parte de las ganancias, destacó la cadena hotelera Accor (+7,04 %) y la empresa de tiques restaurantes Edenred (+2,82 %). EFE

atc/lar