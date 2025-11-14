El CAC-40 cierra en negativo (-0,76 %), pero termina la semana con notables ganancias

París, 14 nov (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes a la baja (-0,76 %), hasta los 8.170,09 puntos, en una semana que, no obstante, fue positiva para la plaza francesa, que subió un 2,80 %, gracias a las sólidas subidas del lunes, martes y miércoles.

De entre los 40 títulos, 37 terminaron hoy en rojo y tres en verde, en medio de los temores a que la Reserva Federal estadounidense (Fed) no decida bajar los tipos de interés en diciembre, como esperaba el mercado.

El constructor automóviles Stellantis (-2,60 %), el operador de telecomunicaciones Orange (-2,16 %) y el grupo bancario Société Générale (-1,99 %) encabezaron las pérdidas de hoy en el CAC-40.

De los tres valores que cerraron en verde, destacaron el grupo de lujo LVMH, con un leve repunte (+0,03), y la petrolera TotalEnergies (+0,07 %). EFE

