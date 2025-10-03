The Swiss voice in the world since 1935
El CAC-40 cierra en verde (+0,31 %) y encadena seis sesiones con ganancias

París, 3 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este viernes el 0,31 %, por lo que enlaza su sexta sesión consecutiva en verde y se mantiene por encima de los 8.000 puntos, umbral al que no llegaba desde el primer trimestre de este año.

El CAC-40 cerró en los 8.081,54 puntos, con 23 valores al alza, 15, a la baja y dos, sin cambios. Semanalmente, la revalorización ha sido del 2,7 %.

El parqué parisino, que pasó del rojo al verde en la última hora de la sesión, se ha beneficiado de las subidas de valores del lujo como Kering (+3,82 %) y LVMH (+1,88 %); del fabricante de automóviles Stellantis (+2,19 %); y de la farmaceútica Sanofi (+2,17 %).

Han impedido mayores subida títulos como el grupo de gas Air Liquide (-2,77 %) y las empresas de telecomunicaciones Bouygues (-1,69 %) y Orange (-1,59 %). EFE

atc/fpa

