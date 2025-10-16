El CAC-40 cierra en verde (+1,38 %) después de que el Gobierno francés supere dos mociones

1 minuto

París, 16 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este jueves con una subida del 1,38 % después de que el Gobierno francés de Sébastien Lecornu salvase las dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y la izquierda radical.

El CAC-40 se mantuvo por encima los 8.000 enteros, en 8.188,59 puntos, con 36 valores al alza y cuatro a la baja.

El parqué parisino reaccionó positivamente a la tregua política en Francia, después de que los socialistas permitiesen, con su abstención a cambio de una suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que el Ejecutivo de Lecornu no caiga al menos en las próximas semanas.

Lideraron las subidas la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (+4,15 %), el fabricante de neumáticos Michelin (+3,40 %) y el grupo de componentes electrónicos Legrand (+2,84 %).

Sin embargo, bajaron empresas del sector del lujo como Kering (-1,48 %) y Hermès (-0,60 %). EFE

