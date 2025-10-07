El CAC-40 cierra sin cambios (+0,04 %) y no se recupera de la fuerte caída de la víspera

París, 7 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este martes sin cambios (+0,04 %) tras la notable caída de la víspera, cuando el parqué cerró con fuertes pérdidas (-1,36 %) debido a la inesperada dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

El CAC-40 cerró por debajo de los 8.000 puntos, en los 7.974,85, con 15 valores, al alza, 23 a la baja y dos sin cambios.

El parqué parisino sigue pendiente de cómo se desarrollará la crisis política en Francia, cuyo bloqueo político podría resultar en nuevas elecciones legislativas o incluso presidenciales.

Han liderado las subidas de valores del lujo como Kering (+5,75 %) y LVMH (+3,63 %), además del fabricante de automóviles Renault (+2,73 %).

Las mayores pérdidas fueron para STMicrolectronics (-1,85 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,64 %). EFE

