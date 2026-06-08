El CAC-40 de París amortigua su caída hasta el 0,23 % por la tregua anunciada por Irán

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París, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este lunes un 0,23 %, amortiguando así las pérdidas que había acumulado al inicio de la sesión, gracias a la suspensión de los ataques militares contra Israel anunciada por Irán.

La plaza terminó en los 8.199,29 puntos, con 28 valores en rojo, uno sin cambios y once en verde.

Este alivio de última hora desinfló los precios del petróleo y provocó un rápido giro de guion en el parqué parisino, donde los inversores se lanzaron a recomprar los valores de mayor solidez.

Encabezó las pérdidas la empresa de componentes eléctricos Legrand (-2,71 %), el grupo industrial y de telecomunicaciones Bouygues (-1,91 %) y el farmacéutico Sanofi (-1,64 %).

Pero avanzaron valores insignia del índice como los grupos de lujo LVMH (0,71 %), L’Óreal (0,79 %) y Hermès (1,51 %). EFE

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