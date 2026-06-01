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El CAC-40 de París cae el 0,45 % por el temor de que Irán suspenda negociación con EE.UU.

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París, 1 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este lunes un 0,45 % debido al temor de los mercados a que Irán suspenda sus negociaciones con Estados Unidos, un factor geopolítico que ha reactivado las alarmas de los inversores.

El CAC-40 cerró en los 8.146,59 puntos, con 28 valores en rojo y 12 en verde. Se trata de la tercera jornada consecutiva que termina en negativo.

El recrudecimiento de las tensiones internacionales provocó una retirada táctica de los inversores hacia valores refugio, penalizando especialmente a los sectores más expuestos al comercio global y al consumo selectivo.

La empresa de Defensa Thales (-3,97 %) encabezó las pérdidas, seguida de los fabricantes de automóviles Renault (-3,89 %) y aeronaútico Airbus (-3,63 %).

En verde cerró la empresa de software Dassault Systèmes, con una subida del 7,74 %. EFE

atc/psh

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