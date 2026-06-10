El CAC-40 de París cede el 0,51 %

1 minuto

París, 10 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles un 0,51 %, en línea con la cotización de los principales índices estadounidenses, prudentes ante el devenir del conflicto en Oriente Medio y la constatación del agravamiento de la inflación en EE. UU., tal y como esperaban los analistas.

La plaza terminó en los 8.161,83 puntos, con 24 valores en rojo y 16 en verde.

Encabezaron las pérdidas el fabricante automóvil Stellantis (-4,27 %), el banco Société Générale (-2,27 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-2,18 %), empresas cuyos ingresos están muy vinculados al consumo, la inversión empresarial y el coste del dinero.

Pero avanzaron valores como la operadora Orange (+2,07) y la empresa de gestión de residuos Veolia (+1,67 %), considerados valores refugio por valorarse como servicios de primera necesidad. EFE

atc/rod