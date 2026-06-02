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El CAC-40 de París sube el 0,77 % impulsado por una gran subida de STMicroelectronics

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París, 2 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este martes un 0,77 %, con el fabricante de semiconductores STMicroelectronics firmando una impresionante subida del 15,14 %.

El CAC-40 cerró en positivo, a pesar de los mensajes contradictorios sobre el conflicto líbano-iraní y la aceleración de la inflación en Europa.

La plaza terminó en los 8.209,09 puntos, con 17 valores en verde y 23 en rojo. El índice rompió así una racha de tres jornadas consecutivas en negativo.

El gigante de los semiconductores lideró las notas positivas tras revisar al alza sus previsiones de negocio para 2026, pues anunció que estima que sus ingresos anuales procedentes de los centros de datos alcanzarán los 1.000 millones de dólares.

También destacaron en las subidas la agroalimentaria Danone y el grupo industrial Schneider Electric, con un 4,37 % y un 3,96 %, respectivamente. En rojo, destacó la caída de la consultora Capgemini (-4,64 %). EFE

atc/mgr

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