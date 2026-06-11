El CAC-40 de París sube un 0,48 % tras el alza de tipos del BCE, pero frenado por Trump

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París, 11 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este jueves un 0,48 %, recuperándose de las pérdidas de la víspera, impulsado por la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en casi tres años, pero frenado por las amenazas de un ataque inminente de Estados Unidos a Irán.

El índice de referencia de la plaza parisina terminó en los 8.200,80 puntos, con 24 valores en verde y 16 en rojo.

La reunión del BCE dejó señales menos pesimistas de lo esperado y los inversores recuperaron el apetito por el riesgo, lo que impulsó al índice a cerrar en verde.

Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con atacar «muy fuerte» a Irán esta misma noche en un mensaje en redes sociales.

Encabezaron las ganancias en París el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (5,74 %), la siderúrgica ArcelorMittal (3,20 %) y el grupo industrial Schneider Electric (2,56 %).

Entre las empresas que anotaron pérdidas destacaron la empresa de software Dassault Systèmes (-5,84 %) y la consultora Capgemini (-4,16 %). EFE

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