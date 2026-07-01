El CAC-40 empieza julio con un descenso del 0,79 % tras un muy buen trimestre

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París, 1 jul (EFE).- La Bolsa de París comenzó el mes de julio con un descenso del 0,79 % pese a un buen comportamiento de los valores automovilísticos, tras uno de los mejores trimestres de los últimos años, con un avance del 7,5 % de abril a junio.

El índice general, que había terminado el primer semestre con un ascenso, comenzó la sesión de este miércoles con una caída que se fue agravando durante toda la mañana y a primera hora marcó el que sería el mínimo del día con 8.316,53 puntos.

En las tres últimas horas de intercambio, las oscilaciones fueron bastante limitadas y el CAC-40 terminó en 8.337,29 puntos, lo que significa que en una semana el mercado francés presenta un balance negativo del 0,54 %, aunque en el último mes conserva un avance del 2,38 %.

La jornada en el parqué parisino tuvo un nivel de actividad relativamente elevado, ya que cambiaron de manos activos por valor de 4.380 millones de euros.

Uno de los centros de atención del día para los inversores fue el foro del Banco Central Europeo (BCE) de Sintra, en Portugal, donde estuvo el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh.

Entre los protagonistas de la jornada bursátil estuvo sin dudas el operador de telecomunicaciones Orange, que registró el mayor descenso del CAC-40 (un 4,48 %), seguido del grupo energético Engie (3,77 %), de la compañía de distribución Carrefour (3,38 %), del fabricante de semiconductores STMicroelectronics (3,29 %) y de la petrolera TotalEnergies (3,10 %).

En el otro extremo de la balanza, la compañía de lentes EssilorLuxottica se adjudicó el mayor ascenso del selectivo, un 5,46 %.

También cotizaron claramente al alza los fabricantes de automóviles Renault (4,78 %) y Stellantis (3,27 %), así como los grupos de servicios informáticos para empresas Dassault Systèmes (3,20 %) y Capgemini (3,14 %). EFE

ac/mgr