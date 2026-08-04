El CAC-40 encadena la cuarta subida consecutiva, del 0,61 % por la distensión con el crudo

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París, 4 ago (EFE).- La Bolsa de París vivió este martes la cuarta sesión consecutiva de subida, en este caso del 0,61 % en su índice de referencia, de nuevo por la reducción de la presión en el mercado del petróleo ante nuevas perspectivas de negociación entre Estados Unidos e Irán, y buenos resultados empresariales.

El CAC-40 abrió la sesión con una tendencia claramente al alza y en los primeros minutos alcanzó el que sería el máximo del día, 8.669,69 puntos.

Sin embargo, desde media mañana el CAC-40 pasó a territorio ligeramente negativo y estuvo hasta mediodía caracoleando en torno a los 8.613,82 puntos del cierre del lunes.

Por la tarde, el indicador volvió a avanzar, en particular en las últimas fases de una jornada de actividad media en que cambiaron de manos activos por valor de 3.942 millones de euros, y terminó en 8.666,63 puntos.

Eso significa que en una semana el CAC-40 se ha revalorizado un 2,13 %, mientras en un mes el ascenso se limita al 1,87 %. Desde comienzos de año, la Bolsa de París acumula ganancias del 6 %.

En lo que respecta a los valores, los grandes protagonistas por el lado positivo fueron la siderúrgica ArcelorMittal, que avanzó un 4,27 %; el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que progresó un 3,58 %; y el grupo de electrónica para equipos aeronáuticos y de defensa Thales, que se revalorizó un 3,39 %.

También registraron aumentos significativos el fabricante de material eléctrico Schneider (3,15 %) y el fabricante de aviones Airbus (2,93 %).

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas fueron las del grupo de lujo Kering (3,16 %), la de la petrolera TotalEnergies (2,85 %), la de la compañía de licores y bebidas Pernod Ricard (1,69 %) y la del operador de telecomunicaciones Orange (1,02 %). EFE

ac/mra