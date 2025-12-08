El CAC-40 encaja una segunda muy ligera caída consecutiva en espera de la Fed

1 minuto

París, 8 dic (EFE).- La Bolsa de París vivió este lunes una sesión de pocos movimientos, a la espera de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con una muy ligera caída del 0,08 % de su índice general, muy similar a la del pasado viernes.

El CAC-40 cerró en 8.108,43 puntos, lo que significa que en la última semana, pese a las caídas de los dos últimos días, continúa conservando un avance del 0,08 %.

En el último mes, el mercado francés ha avanzado un 1,75 % y desde comienzos de año un 9,80 %.

La sesión tuvo un nivel de actividad medio, ya que se negociaron activos por valor de 2.755 millones de euros.

En el frente de los valores, uno de los protagonistas de este lunes fue la sociedad de servicios a los asalariados Edenred, que sufrió el mayor descalabro del selectivo (-5,65 %).

Le afectaron en particular las informaciones de que en Brasil la plataforma de encargos de comidas en línea iFood pretende comprar un competidor de Edenred, lo que reforzaría su peso en ese mercado frente al grupo francés.

Los otros descensos más pronunciados fueron los del grupo de materiales para la construcción Saint Gobain (-2,26 %), la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (-2,26 %) y el laboratorio Eurofins (-2,14 %).

En el otro extremo, el banco Société Générale se apuntó la mayor progresión del CAC-40 (1,75 %), seguido de la inmobiliaria Unibail Rodamco Westfield (1,70 %), el fabricante de material eléctrico Legrand (1,59 %) y la compañía de publicidad Publicis (1,41 %). EFE

