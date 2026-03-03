El CAC-40 francés cede un 3,46 % ante la inestabilidad en Oriente Medio

1 minuto

París, 3 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró la sesión de este martes con unas mayores pérdidas que en la jornada precedente al registrar una pronunciada caída (-3,46 %) debido al agravamiento de la inestabilidad en Oriente Medio, que ha disparado el precio del gas y del petróleo.

La plaza parisina, que ya cerró el lunes con una fuerte corrección (-2,17 %), ha tenido su peor sesión desde abril de 2025, coincidiendo con el anuncio arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El CAC-40 terminó la jornada en los 8.103,84 enteros, con 39 de sus 40 valores en rojo.

La siderúrgica ArcelorMittal (-7,63 %), el grupo de lujo Kering (-6,35 %) y la empresa de componentes eléctricos Legrand (-6,04 %) fueron tres de los componentes que más cayeron.

El grupo industrial Saint-Gobain (-5,68 %) y la compañía energética Engie (-5,56 %) también destacaron entre las pérdidas.

El único valor que cerró en verde fue la consultora Capgemini (+2,84 %). EFE

atc/mgr