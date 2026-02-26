El CAC 40 francés sigue batiendo récords de puntos tras subir hoy el 0,72 %

París, 26 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, cerró este jueves en verde (+0,72 %), una subida que condujo al indicador a un nuevo récord al final de la sesión, cuando alcanzó los 8.620,93 puntos.

Entre los 40 componentes del índice, 26 terminaron en positivo y 14, en rojo.

La plaza parisina, que había batido el miércoles un nuevo récord, sigue encadenando resultados positivos históricos, en una semana en la que varias grandes empresas del CAC 40 presentaron sus resultados anuales.

La energética Engie encabezó las ganancias (+7,20 %) tras anunciar la adquisición, por 12.000 millones de euros, de la principal red de distribución de electricidad en el Reino Unido, UK Power Networks.

El gigante de la automoción Stellantis (+4,24 %) secundó a Engie, tras haber presentando resultados en los que contabiliza pérdidas de 22.332 millones de euros, aunque debido a unas provisiones de 25.400 millones para marcar la «reinicialización» de su actividad y un profundo cambio de estrategia.

La firma de relaciones Públicis también se destacó en el CAC-40 (+3,88 %).

Entre las firmas en negativo, figuraron, en primer lugar, ArcelorMittal (-2,21 %), seguida del grupo de bebidas Pernod Ricard (-1,88 %). EFE

