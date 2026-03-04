El CAC-40 francés sube un 0,79 %, insuficiente para recuperarse de las dos últimas caídas

París, 4 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró la sesión de este miércoles con una moderada subida del 0,79 %, insuficiente para recuperase de las fuertes caídas acumuladas entre el lunes y el martes (-6,18 %) en medio de la guerra en Oriente Medio.

La plaza parisina, que ya cerró el lunes con una fuerte corrección (-2,17 %) seguida por la aún mayor del martes (-3,46 %), resultó aliviada, a pesar de que la inestabilidad en la región permanece.

La caída del precio del petróleo y las medidas anunciadas por Estados Unidos para blindar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz dieron cierta esperanza a los inversores.

Así, el CAC-40 terminó la jornada bursátil en los 8.167,73 enteros, con 28 valores en verde, uno sin cambios y 11 en rojo.

La siderúrgica ArcelorMittal subió el 5 %; seguida por el fabricante automovilístico Stellantis, que mejoró el 4,91 %; y la cadena de hoteles Accor, que se apreció el 4,31 %.

En rojo, destacaron la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-3,04 %) y la petrolera TotalEnergies (-1,82 %). EFE

atc/mgr