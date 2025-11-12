El CAC 40 logra un nuevo máximo durante la sesión y cierra con un alza del 1,04 %

París, 12 nov (EFE).- El índice de la Bolsa de París, el CAC 40 alcanzó este miércoles un nuevo máximo durante la sesión, aunque no logró mantenerlo al cierre, en el que se situó en 8.241,24 puntos, con una subida del 1,04 %, ante la perspectiva que termine en breve el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

Poco más de una hora antes del cierre, el CAC 40 alcanzó su máximo histórico de 8.280,97 puntos, con una subida del 1,34 %, pero en la recta final de la jornada fue cediendo hasta terminar en 8.241,24 puntos, en un día que cambiaron de manos acciones por valor de 3.685 millones de euros.

Encabezaron las mayores subidas de este miércoles los bancos Societe Générale (+3,07 %) y BNP Paribas (+2,58 %), así como el grupo tecnológico Capgemini (+2,47 %), el de lujo LVMH (+2,26 %) y el gigante del acero LVMH (+2,25 %).

Por contra, terminaron en rojo la sociedad de sistemas de pago Edenred (-4,01 %), el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (-0,90 %), el de lujo Kering (-0,79 %) y el fabricante de coches Stellantis (-0,61 %). EFE

