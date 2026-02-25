El CAC 40 marca un nuevo pico histórico tras una subida del 0,47 %

2 minutos

París, 25 feb (EFE).- El índice general de la Bolsa de París marcó este miércoles un nuevo pico histórico en la que fue su segunda subida consecutiva, y terminó con un avance del 0,47 %, con la banca como uno de los sectores protagonistas.

El CAC 40 empezó la jornada al alza, y durante todo el día se produjeron pocas oscilaciones.

La subida se aceleró a primera hora de la tarde, cuando se llegó al máximo del día y nuevo récord histórico del mercado parisino, con 8.560,91 puntos a dos horas y media del cierre.

Sin embargo, en la hora siguiente se produjo un bache relativo y el indicador, sin llegar a pasar a terreno negativo, se acercó a los 8.519,21 puntos del cierre de la víspera con un mínimo de 8.528,63 puntos.

En cualquier caso, en la última hora, las órdenes de compra volvieron a dominar y a empujar el CAC 40 hacia arriba, de forma que terminó en 8.559,07 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés ha avanzado un 1,28 % y en un mes suma ya un 4,99 %. Desde comienzos de año, la revalorización acumulada es del 5,03 %.

El parqué estuvo relativamente animado, como lo ilustran los 4.001 millones de euros de activos que cambiaron de manos.

Por lo que se refiere a los valores del selectivo, el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard se llevó el mayor varapalo, con un bajón del 7,93 %.

Las otras mayores caídas del CAC-40 fueron mucho menos pronunciadas: el gigante del lujo LVMH perdió un 1,57 %, el fabricante automovilístico Stellantis un 1,33 % (en vísperas de la presentación de sus resultados anuales) y el grupo de servicios informáticos Capgemini un 1,17 %.

En el otro extremo, la compañía de certificación Bureau Veritas consiguió la mayor revalorización del selectivo (3,99 %), y le siguieron la compañía de programas para las empresas Dassault Systèmes (3,41 %), así como los bancos Société Générale (3,17 %) y Crédit Agricole (2,76 %). EFE

ac/rcf